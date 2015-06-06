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تأجيل محاكمة 13 متهمًا بـ«خلية طنطا الداعشية» لـ 25 يوليو

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تأجيل محاكمة 13 متهمًا بـ«خلية طنطا الداعشية» لـ 25 يوليو تأجيل محاكمة 13 متهمًا بـ«خلية طنطا الداعشية» لـ 25 يوليو

 أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 13 متهمًا بقضية “خلية طنطا الجهادية” التي ترتبط بتنظيم “داعش”، وذلك في ضوء اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية، إلى جلسة 25 يوليو المقبل، لطلبات الدفاع.

 وشهدت الجلسة تقدم الدفاع بطلب لضم الأحراز المضبوطة على ذمة القضية، إلى جانب ضم دفتر أحوال قطاع الأمن الوطني بالغربية بخصوص القضية.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة عن تشكيلهم خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة بأعمال عدائية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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