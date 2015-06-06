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الإستيلاء على سيارة شركة المياة بالباجور والاعتداء على العمال

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الإستيلاء على سيارة شركة المياة بالباجور والاعتداء على العمال الإستيلاء على سيارة شركة المياة بالباجور والاعتداء على العمال

6 يونيو 2015 | 2:41 مساءً

تعدى العشرات من أهالى مسجد الخضر،  على عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالباجور، اثناء تأديه عملهم فى واقعة إنفجار ماسورة مياه بالقرية.

وأكد هيثم أبو رزق، أحد العاملين، أنه فوجىء بمجموعة من الأهالى بالتعدى عليهم بالضرب والإستيلاء على سيارة الشركة، أثناء قيامهم بانتشال مياه إنفجار الماسورة مطالبينه بالإنتقال لمكان أخر والعمل به، وأنه إتصل على وجه السرعة بالشرطة مسئول شركة المياه بالباجور.

ومن جانبه أكد المهندس محمد نجيب، رئيس فرع الشركة أنه سيوجه فورا رئيس الفرع لمكان الواقعة لمعرفة أسبابها وإحتواء الموقف.

2015-06-06

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