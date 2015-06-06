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قضاة «تلا»و«أشمون» يرفضوا اثبات إضراب المحامين

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قضاة «تلا»و«أشمون» يرفضوا اثبات إضراب المحامين قضاة «تلا»و«أشمون» يرفضوا اثبات إضراب المحامين

بدأ محامون المنوفية، صباح اليوم، فى إضرابهم عن العمل بجميع محاكم المحافظة، وذلك إحتجاجا على واقعة “فارسكور” بمحافظة دمياط من الاعتداء على أحد من جانب   نائب مأمور قسم الشرطة.

فيما نشبت مشادات كلامية بين القضاة والمحامين بجنح مستئانف، تلا وأشمون لرفض القضاة إثبات إضراب المحامين فى الجلسات ورغبتهم فى العمل لعدم تعطيل مصالح المواطنين، وإنتهت المشادات بإصرار المحامين على موقفهم من الإضراب العام.

وقال خالد راشد نقيب، المحامين، بمحافظة المنوفية أن إضراب المحامين نجح بنسبة 100 % فى جميع مراكز المحافظة نتيجة إرادة المحامين وإصرارهم، مؤكدا أن بعض القضاة رفضوا إثبات الإضراب ووقفوا ضد المحامين على الرغم من تعاطفنا معهم ووقوفنا فى ظهورهم وقت حكم جماعة الاخوان وتم تعليق العمل بالمحاكم.
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وأَضاف أن الإضراب اليوم فقط وأنه مجرد توصيل رسالة إلى وزارة الداخلية لإعادة هيكلة تعاملها مع المحامين وإعادة صياغة العلاقة بين المحامين والشرطة وتغيير ثقافة ضباط الشرطة فى التعامل معهم.

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