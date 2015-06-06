الحكم في دعوى فسخ تعاقد «المصرية للحراريات» و«كريستال عصفور» 27 يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة بفسخ العقد المبرم بين الشركة المصرية للحراريات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ومحمد خميس عصفور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمدير المسؤول للشركة العربية للتجارة والصناعة وصاحب مصنع كريستال عصفور، وتحميل المشتري تواطئه وتدليله، للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل.

وكان مصطفى فتحى الممثل القانوني لشركة الحراريات، أقام الدعوى ويطالب بفسخ عقد بين شركة الحراريات ومحمد خميس عصفور صاحب مصنع كريستال عصفور، وقال أن العقد المبرم مخالف للقانون.