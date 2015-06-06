96 طالب يؤدون أولى إمتحانات الثانوية العامة بنظامها القديم بالمنوفية

صرح الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن 96 طالبًا بالثانوية العامة بنظامها القديم أدوا الإمتحانات، اليوم السبت، بينهم 62 طالبًا يؤدون امتحان اللغة العربية، و 24 طالبًا يؤدون إمتحان مادة التربية الدينية، بالإضافة لـ 10 طلاب مكفوفين.

وأشار عمارة، إلى تشكيل لجنة ثلاثية من مدير المديرية، ومدير التعليم الثانوي، ومندوب من الوزارة، مقرها مديرية التربية والتعليم، ومتصلة بغرفة عمليات الوزارة لمتابعة سير الامتحانات.

وأضاف، أنه تم تجهيز 67 إستراحة بمراكز المحافظة لمراقبي الامتحانات، مؤكدًا أنه سيؤدى نحو 24 ألف طالب وطالبة إمتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة.

وأشار إلى تسليم 4 أجهزة “عصا إلكترونية”، لكل رئيس لجنة للكشف عن وجود أجهزة الهاتف المحمول مع الطلاب، مع التشديد على توفير الهدوء للطلاب أثناء أداء الإمتحانات.

وأوضح أنه سيتم تسيير دوريات للشرطة أمام مدارس المحافظة لمنع تجمهر الأهالى أمام المدارس ولمنع الإزعاج أمام اللجان.