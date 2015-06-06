أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

96 طالب يؤدون أولى إمتحانات الثانوية العامة بنظامها القديم بالمنوفية

Google+ Print
96 طالب يؤدون أولى إمتحانات الثانوية العامة بنظامها القديم بالمنوفية 96 طالب يؤدون أولى إمتحانات الثانوية العامة بنظامها القديم بالمنوفية

صرح الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن 96 طالبًا بالثانوية العامة بنظامها القديم أدوا الإمتحانات، اليوم السبت، بينهم 62 طالبًا يؤدون امتحان اللغة العربية، و 24 طالبًا يؤدون إمتحان مادة التربية الدينية، بالإضافة لـ 10 طلاب مكفوفين.

وأشار عمارة، إلى تشكيل لجنة ثلاثية من مدير المديرية، ومدير التعليم الثانوي، ومندوب من الوزارة، مقرها مديرية التربية والتعليم، ومتصلة بغرفة عمليات الوزارة لمتابعة سير الامتحانات.

وأضاف، أنه تم تجهيز 67 إستراحة بمراكز المحافظة لمراقبي الامتحانات، مؤكدًا أنه سيؤدى نحو 24 ألف طالب وطالبة إمتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة.

وأشار إلى  تسليم 4 أجهزة “عصا إلكترونية”، لكل رئيس لجنة للكشف عن وجود أجهزة الهاتف المحمول مع الطلاب، مع التشديد على توفير الهدوء للطلاب أثناء أداء الإمتحانات. 

وأوضح أنه سيتم تسيير دوريات للشرطة أمام مدارس المحافظة لمنع تجمهر الأهالى أمام المدارس ولمنع الإزعاج أمام اللجان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا