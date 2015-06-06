الأوقاف تعلن أسماء المساجد المخصصة للإعتكاف والتراويح

خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، 5 مساجد لصلاة التراويح بالقرآن كاملا و17 مسجدا للإعتكاف خلال شهر رمضان المعظم.

وقال الشيخ محمد صالح، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أن المساجد التي خصصت لصلاة التراويح بالقرآن كاملا هي مساجد “صلاح الدين”، و “احمد النجم” و “ابراهيم عياد”، بمدينة الأقصر ”العتيق” بالضبعية، و “الصديق” بالبعيرات.

أضاف صالح والمساجد المخصصة للإعتكاف هي : “فاطمة الزهراء” بمنطقة شرق السكة الحديد، و “عبد الله بن مسعود” بذات المنطقة، و “النصر” بالعوامية، و “العتيق” بالعوامية، و “احمد النجم” بوسط المدينة، و “الايمان” بالتلفزيون، و “عمرو بن العاص” بالكرنك، و”العتيق” بنجع الترعة المنشاه، و”آل يحيي” بالطود ،و “العتيق” بالبياضية، و “الشهيد” بالبغدادي، و “ابو عربي” بالحبيل، و “الرحمن” بالبغداي، و”الرزقة” بالبعيرات، و”السيد حفني” بمنطقة شرق السكة الحديد، و”الرفاعي” بالكرنك، و”صلاح الدين” بالمنشية.