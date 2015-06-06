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مجموعة العربى تطلق مبادرة «ليا دور» لإكتشاف مواهب الأطفال متحدى الإعاقة‎

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مجموعة العربى تطلق مبادرة «ليا دور» لإكتشاف مواهب الأطفال متحدى الإعاقة‎ مجموعة العربى تطلق مبادرة «ليا دور» لإكتشاف مواهب الأطفال متحدى الإعاقة‎

نظمت مجموعة العربى بالمنوفية مبادرة تحت شعار ” ليا دور “  بالإشتراك مع ساقية الصاوى لإكتشاف مواهب الأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصة للإرتقاء بهم و تنمية قدراتهم من خلال مجموعة من البرامج و الأنشطة التربوية، كما شملت فعاليات المبادره عدد من برامج التوعية لأولياء الأمور بهدف إكسابهم مهارة التعامل مع أبنائهم من ذوى الإحتياجات الخاصة و طرق دمجهم فى المجتمع المحيط بهم.

وأكد المهندس محمد محمود العربى، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات العربي أن المجموعه تسعى للنهوض بالمجتمع والإرتقاء بذوى الإحتياجات الخاصه من الأطفال فى كافة محافظات من خلال فعاليات عروض مسرحية و عدد من الأنشطة التعليمية و الترفيهية التى تناسب هؤلاء الأطفال، وأضاف أننا نهدف إلى إكتشاف مبكر لمواهبهم ومهارتهم والعمل على تقليل أوقات العزلة التى يتعرضون لها فى حياتهم وإندماجهم داخل المجتمع.

ومن جانبه أعرب المهندس محمد عبد المنعم الصاوى، وزير الثقافة الأسبق و مؤسس ساقية الصاوى، عن سعادته بمبادرة العربى التى تهتم بالأطفال من ذوى الإحتياجات الخاصه لتنمية وإكتشاف المواهب المخزونه داخلهم موضحا أن هؤلاء الأطفال بداخلهم طاقة قوية يجب إحتوائها بصورة إيجابية ومنحهم الثقه والإحساس بالمشاركة فى المجتمع.

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