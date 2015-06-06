ضبط أمريكية بتهمة ممارسة الرذيلة بالمعادي

قررت نيابة المعادي، برئاسة المستشار أحمد عز حبس فتاة أمريكية متهمة بممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة مقابل حصولها على مبالغ مالية 4 أيام على ذمة التحقيق.



كشفت تحريات رجال المباحث أن المتهمة تبلغ من العمر 26 عاما وتعلن عن نفسها على المواقع الإباحية بشبكة الإنترنت.



وبإعداد كمين لها تم ضبطها أثناء ممارستها الرذيلة داخل شقة مفروشة فى المعادي، وبمواجهتها قالت إنها متواجدة فى مصر منذ 3 أعوام دون تجديد إقامة واعترفت بممارسة الدعارة مع الرجال لاحتياجها إلى المال خلال تواجدها فى مصر.



وأشارت إلى أنها لا تملك إقامة شرعية داخل البلاد منذ فترة طويلة فتم التحفظ على عملات مختلفة وكمية من المنشطات الجنسية للرجال والسيدات وأوقية ذكرية وهاتفين خلويين والملابس الداخلية والخارجية الخاصة بالمتهمة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شبكةعيونالإخبارية

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