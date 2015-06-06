كنزة مرسلي تصحح لدنيا سمير غانم وهذا المذيع أبكى أصالة

مع اقتراب الموسم الرمضاني للعام 2015، بدأ االنجوم بنشر الإعلانات الترويجية لأعمالهم الرمضانية المقبلة على "تويتر".

من جهة أخرى، سجّل النجوم هذا الأسبوع انتقاداتهم سواء لبعض الأعمال أو لأمور تخصهم، كما كان لافتاً الصور التي جمعت نجوماً يلتقون مع بعضهم للمرة الاولى.

نانسي عجرم في "أراب أيدول" الموسم الرابع وتقدم نصائح جمالية

أعربت نانسي عجرم عن سعادتها بالمشاركة في برنامج "أراب أيدول" الموسم الرابع في تغريدة كتبت فيها: "كتير سعيدة بمشاركتي بالموسم الرابع من برنامج آراب أيدول، وناطرة إتعرف على المواهب الجديدة من كافة أنحاء الوطن العربي".

من جهة آخرى، تحدثت نانسي عن أسرار جمالها مع ثلاث معجبات من خلال الفيديو شات، وقامت نانسي بالإجابة على كل أسئلة التي طرحت عليها من قبلهن ووجهت لهن النصائح الجمالية.

شمس تنتقد إعلانات المسلسلات الخليجية

انتقدت الفنانة الكويتية شمس الإعلانات الترويجية للمسلسلات الخليجية وكتبت: "إعلانات المسلسلات الخليجية مستحيل، تكفون حد يبلغهم أن الهنود تغيروا وصارت هوليود تنتج أفلامهم ومسلسلاتهم ارحموا هذا الجيل المديون".

أصالة تنتقد طريقة تفكير العالم العربي وتبكي بعد لقائها هذا المذيع

انتقدت أصالة الشعب العربي وطريقة تفكيره، معتبرةً أنه يعتمد على القشور متجاهلاً التاريخ والحضارة التي يملكها العربي، مشيرةً إلى أن بلاد الغرب تقدر الإنسان بغض النظرعن عمره، وجاء حديث أصالة هذا عندما قالت إن المذيعين في أوروبا وأميركا يمارسون عملهم التلفزيوني حتى لو تخطوا عمر السبعين، الأمر الذي لا يحصل في العالم العربي: "هلأ برَّه أوروبا وأمريكا عندهم مذيعين فوق السبعين مركزين وسعدا وروح رائعة وعنا لو المذيع ضل لامع ولو للخمسين بنكون نسفناه ليموت حينها".

وبعدها بكت أصالة وتأثرت ووصفت كلامها "بالكلام الفاضي" عندما التقت بمذيع أجنبي في المغرب تخطى عمره الثمانين وقالت: "كل هالحكي الفاضي اللي كتبته لما شفت هون بالمغرب مذيع أجنبي عمره بلا مبالغة ثمانين ماشاء الله وجاي قال يومين بس لأنه راجع على برنامجه اللي صرله بيعمله أكتر من أربعين سنة وأنا رغم إني يا دوب بفهم ربع الكلام وطبعاً أكيد بتعرفوا شو عملت؟ بكيت وبكيت والناس فكرتني زعلانه على كبرته".

إليسا من أكثر الأسماء تدوالاً على غوغل في شهر أيار/مايو

نشرت إليسا فيديو على حسابها الخاص في موقع "تويتر"، وهو تقرير أعدته قناة الـ"MTV، يظهر بالأرقام أن إليسا كانت من أكثر 3 مواضيع بحثاً على غوغل خلال شهر أيار 2015.

من جهة آخرى، عبرت إليسا عن سعادتها بتواجدها في مهرجان "موازين"، ونشرت صوراً من أجواء الحفل والمؤتمر الصحفي الذي عقدته.

بعيداً عن أعمالها الفنية، عبرت إليسا عن إعجابها بأغنية سعد المجرد "المعلم".

كنزة مرسلي تصحّح لدنيا سمير غانم وتلغي متابعتها للفانز على "تويتر"

بعد عرض برنامج "أكس فاكتور"، حيث أخطات دنيا سمير غانم في وصف إحدى الأغاني الجزائرية، قامت كنزة بالتصحيح لها على حسابها الخاص في "تويتر" وأرسلت التغريدة لدنيا وكتبت: "لتصحيح المعلومة فقط..أغنية يا الرايح هي شعبي جزائري وليست راي، وهي كما ذكرت سابقاً للمطرب الجزائري الكبير الراحل دحمان الحراشي".

من جهة أخرى، عبرت كنزة عن انزعجها من كلام كثير نقل عن لسانها، كان قد قاله بعض الأشخاص من الذين تتابعهم هي على "تويتر"، وأخذت قراراً بعدم متابعة أي من الفانز، حتى لا يعاد هذا الالتباس على حد تعبيرها، واعتذرت كنزة عن هذا التصرّف معبّرة عن حبّها واحترامها لكل معجبيها.

ابن كارول سماحة أول من يسمع أغاني ألبومها الجديد

نشرت كارول سماحة صورة لها وهي في الستويو، بدت وهي تضع السّماعات على بطنها ليسمع الجنين أغاني ألبومها، وعلقت عليها بالإنكليزية قائلةً إن ابنها أول من يسمع أغاني ألبومها الجديد.

ديانا حداد تعيش فترة الامتحانات المدرسية

مع اقتراب انتهاء الموسم الدراسي للعام الحالي، وبدء امتحانات نهاية السنة الدراسية، كتبت ديانا: "الله يوفق أولادنا وكل اللي عندهم فترة إمتحانات الله يكون معكم ويسهل عليكم ويكون النجاح حليفكم يا رب".

محمد عساف يجري مقابلة في جينيف

من أجواء التحضيرات للحفل الخيري الذي سيقيمه في جينيف، وصل الفنان محمد عساف إلى سويسرا والتقط العديد من الصور التي قام بنشر بعضها على حسابه، بالإضافة إلى نشر صور من المؤتمر الصحافي الذي عقده، كما نشر محمد فيديو لمقابلة أجراها هناك مع إعلامي سويسري.

ورد الخال تصف الممثل بالسلعة ويوسف يسأل عن هذا المخلوق الغريب

ورد الخال التي تطالب دائماً بحقوق الممثلين، أتت تغريدتها هذه المرة من نوع آخر، واصفةً كيفية التعامل أحياناً مع الفنان على أنه سلعة فكتبت: "صاير الممثل بيتعاملوا معو كأنو فواكة أو خضرة حسب المواسم أو كأنو منتَج بينفق بالجملة أو بالمفرّق وحتى بيوصلوا أنن يعملوا مزاد علني عليه".

أما يوسف الخال فنشر صورة لنوع غريب من الذباب وسأل عن سبب وجودها في لبنان وكتب: "الرجاء إعطاء معلومات عن هذا المخلوق العجيب وسبب وجوده في طبيعتنا اللبنانية إذا توفّرت لديكم.. شكراً".

هيفا وهبي تشجع هذا الفنان

بعد فوزه في مهرجان "كان" السينمائي، أثنت هيفا على عمل المخرج اللبناني إيلي داغر وكتبت: "اللبناني إيلي داغر أول عربي يفوز "سعفة" الفيلم القصير في مهرجان كان، ألف مبروك".

هبة طوجي تبدأ بجولتها الغنائية

أعنلت هبة طوجي أنها تستعد للقاء زملائها في برنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية من أجل البدء بالجولة الغنائية حول العالم، التي سيقوم بها مشتركو البرنامج الذين وصلوا إلى النهائيات.

راغب علامة يزور طبيب الأسنان

نشر راغب علامة صورة له مع طبيب تجميل الأسنان، وقال إنه يزوره من أجل الحفاظ على أسنانه.

يارا تحتفل بعيد ميلادها مع عادل كرم

احتفلت يارا بعيد ميلادها ونشرت صوراً من أجواء الاحتفال الذي أقامه لها الأصدقاء، ومن أبرزهم عادل كرم، وتلقت يارا العديد من التغريدات المهنئة والهدايا من الأصدقاء والمعجبين.

نجوم يروجون لأعمالهم المقبلة

- أطلقت سيرين عبد النور برومو كليب "عادي".

- أطلق يوسف الخال الإعلان الرسمي لمسلسل "تشيللو" الذي سيعرض على شاشة "المستقبل".

- أطلقت دنيا سمير غانم تيتر مسلسل "لهفة"، وتبدو فيه بشعر أشقر قصير.

- نشر نيشان صورة له معلقاً أنها من أجواء برنامجه الرمضاني الجديد من دومن ذكر أية التفاصيل.

صور "تويترية"

- نشر راغب علامة صورة قديمة تجمعه بجورج وسوف.

- نشر عاصي الحلاني صورة جمعته بالفنان عادل العراقي أعلن من خلالها عن عمل جديد سيجمعهما.

- نشر ناصيف زيتون صورة جمعته بملحم بركات.

- نشر ملحم زين صورة أثناء وجوده في المغرب، علماً أن ملحم يعتبر من النجوم الذين نشاطهم قليلاً جداً على "تويتر".

- نشرت هيفا وهبي صورة من أجواء تصوير مسلسل "مريم".

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