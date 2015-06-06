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التليجراف: داعش تختطف 86 لاجئا أريتريا فى ليبيا

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التليجراف: داعش تختطف 86 لاجئا أريتريا فى ليبيا التليجراف: داعش تختطف 86 لاجئا أريتريا فى ليبيا
نشرت صحيفة التليجراف البريطانية خبرا يفيد قيام تنظيم داعش المسلح فى ليبيا باختطاف 86 أريتريا من قافلة مهربين للهجرة غير الشرعية فى غرب ليبيا فى نهاية الأسبوع الماضى، وقالت الصحيفة نقلا عن "ميرون إيستافانوس" مساعد مؤسس المفوضية الدولية للاجئين الأريتريين بالسويد أن مليشيات التنظيم قامت بفصل المسلمين عن غير المسلمين بعد إيقاف القافلة.

ووفقاً للصحيفة فقد حاول المختطفين الكذب حول هويتهم الدينية، وقامت المليشيات باختبار من زعم الإسلامية ديانة له، بتوجيه أسئلة لهم عن آيات فى القرآن وبعض العادات الدينية وكيفية الصلاة، وأكد "إيستافانوس" هروب 9 لاجئين أريتريين من مركبات التنظيم المسلح التى وضع بداخلها أسراه، مشيرا إلى خطورة وضعهم داخل الأراضى الليبية التى لا يوجد بها أى منظمات للمجتمع المدنى التى قد تكون قادرة على نقلهم إلى أراضى آمنة.

واستطاع التنظيم المسلح داعش الانتشار على 3 أقاليم داخل الأراضى الليبية منتهجا العنف لترسيخ تواجده، مثل عمليات التفجير والاختطاف والإعدامات التى تكررت فى الفترة الأخيرة.

وكان التنظيم قد خطف مجموعة من الأثيوبيين فى ليبيا بشهر أبريل الماضى، وإعدام 30 من معتنقى المسيحية بينهم بفصل الرأس عن الجسد أو بإطلاق رصاصة مباشرة على الرأس.


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