الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة بالخليل لحماية "بيت البركة" من التهويد

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مسيرة سلمية نظمتها اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، بمشاركة حزب الشعب الفلسطينى لمناسبة ذكرى النكسة، وذلك للمطالبة بحماية مستشفى "بيت البركة" من التهويد، شمال محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وشارك فى المسيرة، أعضاء من هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية، ومتضامنون محليون وأجانب، والعديد من الفعاليات والمؤسسات من محافظة الخليل، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات منددة بالاحتلال وسياسته الممنهجة الهادفة لسرقة أراضى المواطنين وممتلكاتهم لصالح توسيع المستوطنات.

ووفقا لمصادر محلية، فقد اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلى بالضرب وبأعقاب البنادق على المشاركين الذين طالبوا برحيل الاحتلال ومستوطنيه وحماية بيت البركة من تهويدهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض.

وذكر الناشط فى اللجان الشعبية يوسف أبوماريا أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المذكور تزامنا مع المسيرة التى جاءت لمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للنكسة، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.

>وطالب أبوماريا، محامى بيت البركة وهو سويدى الجنسية، بتقديم بيان توضيحى بشأن البيت المذكور المشيد منذ ما يزيد عن 70 عاما، وتبلغ مساحة أرضه نحو 35 دونما.

يشار إلى أن "بيت البركة" كان يستخدم كمستشفى تقدم خدمات مجانية لعلاج مرضى السل فى منطقة الجنوب حتى إغلاقه عام 1983.

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