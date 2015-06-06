إحالة سائق الجامعة الألمانية للمحاكمة بتهمة قتل الطالبة يارا بالخطأ

أحال المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة سائق الجامعة الألمانية "ممدوح محمد" للمحاكمة أمام الجنح بتهمة القتل الخطأ بعدما تسبب فى وفاة الطالبة يارا طارق.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار شريف عبد المنعم، أن المجنى عليها الطالبة يارا طارق أثناء مغادرتها الجامعة الألمانية وأثناء وقوفها بجانب أحد أتوبيسات الجامعة، فوجئت بسائق أتوبيس ثان يسير بسرعة تجاهها مما أدى إلى دهسها بين الأتوبيسين وسقطت تحت عجلاته، ما أدى إلى إصابتها بكسر فى الجمجمة أدت إلى وفاتها فى الحال وتبين من التحقيقات أن والد الطالبة ووالدتها خارج البلاد .

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