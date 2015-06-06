مباحث الغربية تكشف غموض اختفاء طالبتين بطنطا

كشفت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية والعميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية وضباط إدارة البحث الجنائى، والمقدم سامى الروينى رئيس مباحث مركز طنطا، غموض اختفاء طالبتين، إحداهما طالبة بالصف الأول الثانوى الفنى التجارى والثانية بالصف الثانى الإعدادى، مقيمتين قرية كفر طرنة مركز طنطا عقب خروجهما من منزلهما وتوجههما لمدرسة الأولى بمدينة السنطة، لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بها وعدم عودتهما للمنزل.

وتوصلت المباحث الجنائية إلى ارتباط الطالبة الأولى بعلاقة عاطفية بشاب مقيم مدينة إبشواى بمحافظة الفيوم، واستغلتا خروجهما من المنزل وقامتا باستقلال سيارة ميكروباص وتوجههما لمقابلة الشاب بمسقط رأسه بالفيوم، وتم إعداد مأمورية وتم اصطحابهما إلى مركز شرطة طنطا.

تعود الواقعة بتلقى العميد حاتم عبد الله مأمور مركز طنطا بلاغا من صلاح.ا.ع .ك 43سنة عامل بهيئة السكة الحديد، وزوجة شقيقه صباح.م.ع.ح32سنة ربة منزل مقيمان قرية كفر طرنة مركز طنطا يفيد بقيام نجلة الأول "جيهان"17سنة طالبة بالصف الأول الثانوى بالمدرسة الفنية التجارية بمدينة السنطة بالخروج من المنزل يوم31مايو الماضى وبرفقتها نجلة الثانية"جيهان"14سنة طالبة بالصف الثانى الإعدادى وتوجهتا إلى مدرسة الأولى لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بها ولم تعودا إلى المنزل.

تم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، قرر تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، قاده اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية والعميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية وضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية والمقدم سامى الروينى رئيس مباحث مركز طنطا، تم وضع خطة بحث تمثلت بنودها فحص علاقات الطالبتين وعلاقات أسرهن والخلافات، وتتبع خط سيرهما من لحظة خروجهما من منزلهما وفحص واستخدام التقنيات الحديثة فى تتبع هواتفهما المحمولة، وتجنيد المصادر السرية للإمداد بالمعلومات التى تساهم فى كشف غموض الواقعة.

وكشفت تحريات فريق البحث إلى قيام الطالبتين بالتوجه من تلقاء نفسهما إلى مدينة إبشواى بمحافظة الفيوم لارتباط الأولى بعلاقة عاطفية بشاب يدعى حمادة.م.ا.ح 23سنة حاصل على دبلوم، وقررت الفتاتين ترك المنزل والسفر إلى الشاب لمقابلته، تم إعداد مأمورية وتم اقتياد الفتاتين إلى مدينة طنطا بعد تحرير محضر بمركز شرطة الفيوم وتم استدعاء أسرتيهما لاستلامهما.

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