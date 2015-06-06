بالفيديو.. انطلاق ماراثون الثانوية العامة فى جولة إخبارية جديدة مع هاجر العادلى

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.إعلان - Ads إعلان - Ads
وزير التعليم يتابع سير امتحانات الثانوية العامة
رئيس الوزراء يواصل جولاته المفاجئة
الكهرباء: سنحقق الاكتفاء الذاتى ونصدر الطاقة بعد تنفيذ عقود “سيمنز”
586 مليار جنيه إجمالى أموال التأمينات بزيادة 46 مليارا عن العام الماضى
استطلاع “بصيرة” : 9 من كل 10 مصريين موافقون على أداء السيسى