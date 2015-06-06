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بالفيديو.. انطلاق ماراثون الثانوية العامة فى جولة إخبارية جديدة مع هاجر العادلى

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بالفيديو.. انطلاق ماراثون الثانوية العامة فى جولة إخبارية جديدة مع هاجر العادلى بالفيديو.. انطلاق ماراثون الثانوية العامة فى جولة إخبارية جديدة مع هاجر العادلى
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

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رئيس الوزراء يواصل جولاته المفاجئة

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