بالفيديو.. انطلاق ماراثون الثانوية العامة فى جولة إخبارية جديدة مع هاجر العادلى

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وزير التعليم يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يواصل جولاته المفاجئة

الكهرباء: سنحقق الاكتفاء الذاتى ونصدر الطاقة بعد تنفيذ عقود “سيمنز”

586 مليار جنيه إجمالى أموال التأمينات بزيادة 46 مليارا عن العام الماضى

استطلاع “بصيرة” : 9 من كل 10 مصريين موافقون على أداء السيسى