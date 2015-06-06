مصرع 3 وإصابة آخر فى اشتباكات مسلحة بين عائلتى الطويل والشطورى بسوهاج

استقبل مستشفى المنشاة المركزى 3 أشخاص جثامين هامدة إثر وقوع مشاجرة بين عائلتى الطويل والشطورى دائرة مركز المنشاة بسوهاج بسبب خلافات الجيرة.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة بين عائلتين بمدينة المنشاة تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية مما نتج عنه مصرع 3 وإصابة آخر.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها القعيد هشام فوزى مفتش مباحث المركز، والرائد على الصغير رئيس مباحث المركز، والنقيب أحمد الشورى معاون المباحث، بوقوع اشتباكات بين عائلتى الطويل والشطورى ببندر المنشاة، نتج عنها مصرع محمود.ع، ووائل.م، ويقيمان بندر المنشاة وينتميان لعائلة الطويل، ومصرع ماهر.ج ح، وينتمى لعائلة الشطورى، كما أصيب آخر ينتمى للعائلة الثانية.

وتم فرض طوق أمنى بالمنطقة، وأشارت التحريات أن سبب المشاجرة خلافات سابقة بين الطرفين. تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لتتولى التحقيق.