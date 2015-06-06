وزير الخارجية: مباحثات الرئيس فى برلين كشفت احترام وتقدير الألمان لمصر

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إننا نهتم بالدول التى تهتم بنا وحريصة على توثيق العلاقة معنا، ومنفتحون على كل دول العالم، ونسعى لتوثيقها وتدعيمها، ومصر دولة كبيرة ودوائرها كثيرة ومتقاطعة، ونعمل على كل الساحات التى تعود بالنفع على المواطن المصرى.

وحول زيارة برلين، أولى محطات جولة الرئيس فى أوربا، أكد "شكرى" تقدير مصر لمكانة ألمانيا الكبيرة فى الساحة الأوروبية، وتأثيرها على سياسات الاتحاد الأوروبى، لذلك كان من المهم تدعيم العلاقات معها، وجاءت زيارة الرئيس لها فى توقيت مهم لإحباط المحاولات التى تبذلها الجماعات التى تريد إحراج مصر للنفاذ السياسى إلى تنظيمات الدولة الألمانية وتشويه صورة مصر، كما كان من المهم أن يطرح رؤيته والحرص على تحسين العلاقات، الأمر الذى كان متبادلا من قبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث تمت المباحثات فى أجواء بها الكثير من الشفافية والمصارحة والإيجابية، وعكست رغبة حقيقية واستيعابا لأهمية أن تكون مصر على الساحة الدولية وعنصرا داعما للاستقرار الإقليمى والدولى.

وشدد على أن المباحثات فى برلين أكدت أن هناك تقديرا ألمانيا لمصر.

وقال، "بدون شك الزيارة ستنقل العلاقات إلى مرتبة جديدة بعد التفاعلات التى أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، والتحفظ الذى أبدته ألمانيا تجاهها، وخطوة كبيرة لأن تعود العلاقات إلى طبيعتها القوية والمتينة، رغم أنه مازالت هناك وجهات نظر متباينة، ولكن هذا أمر طبيعى فى العلاقات الدولية ولنا وجهات نظر تختلف مع العديد من الدول الصديقة، وذلك لا يؤثر على مسارات العلاقات وطبيعتها .

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