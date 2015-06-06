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مشادات بين المحامين المؤيدين والمعارضين للإضراب بالإسكندرية

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مشادات بين المحامين المؤيدين والمعارضين للإضراب بالإسكندرية مشادات بين المحامين المؤيدين والمعارضين للإضراب بالإسكندرية
وقعت مشادات بين المحامين مؤيدى الإضراب وبين المعترضين على الهتافات التى رددها المحامون على سلم المحكمة البحرية بالإسكندرية.

وقال غانم المصرى، أحد المحامين المعترضين على الهتافات، إن هناك عناصر من الإخوان مندسين فى الوقفة هدفهم استغلال القضية لنشر الفوضى.

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