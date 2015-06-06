"السيسى" يحتضن طفلاً من أبناء الجالية المصرية فى بودابست

احتضن الرئيس عبد الفتاح السيسى، طفلاً من أبناء الجالية المصرية المشاركين فى احتفالية، الترحيب بالرئيس بساحة الأبطال فى بودابست، قبل مغادرته العاصمة المجرية، عائداً إلى أرض القاهرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد توجه، صباح اليوم، إلى ساحة الأبطال فى بودابست، حيث وضع أكليلا من الزهور على النصب التذكارى الرسمى.

وحرص الرئيس على التوجه لتحية أبناء الجالية المصرية، الذين اصطفوا فى ساحة الأبطال للترحيب به، الذين قدموا من مختلف المدن المجرية والأوروبية، ووجه الرئيس لهم التحية والتقدير لحرصهم على الحضور خلال زيارته للمجر.



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السيسى يحتضن طفلا من أبناء الجالية المصرية فى بوادبست المشاركة فى ترحيب بالرئيس