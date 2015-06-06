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"التعليم": تحرير محضر لطالب ثانوى بأسيوط بعد ضبطه بتليفون محمول

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"التعليم": تحرير محضر لطالب ثانوى بأسيوط بعد ضبطه بتليفون محمول "التعليم": تحرير محضر لطالب ثانوى بأسيوط بعد ضبطه بتليفون محمول
قال محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم تحرير محضر لأحد الطلاب خلال امتحانات اللغة العربية التى تمت اليوم، بالثانوية العامة، بعد ضبط هاتف محمول معه.

وأوضح أنه أدى اليوم السبت طلاب الثانوية العامة "نظام قديم" 1452 طالبا وطالبة فى 231 لجنة، فى الفترة الأولى من امتحان مادة اللغة العربية، وأدى 471 طالبا وطالبة فى 229 لجنة الفترة الثانية فى مادة التربية الدينية.

وأضاف سعد أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت بلاغا من رئيس لجنة مدرسة المنفلوطى الثانوية بنين التابعة لإدارة منفلوط بمديرية أسيوط التعليمية، بأنه تم ضبط أحد الطلاب ومعه تليفون محمول وتم عمل محضر إثبات حالة وإحالة الموضوع للشئون القانونية .

وأشار رئيس عام الامتحانات، حسب بيان إلى أنه تم فى لجنة الفريق عبد المنعم واصل الثانوية بنين إدارة القاهرة الجديدة بلاغ من ولى أمرطالبة بأنها تعرضت لحادث أدى إلى جلوسها على كرسى متحرك، ويطلب من رئيس اللجنة أن تؤدى الطالبة الامتحان بالدور الأرضى، وأنه تم مخاطبة مدير عام إدارة القاهرة الجديدة وإبلاغه واتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ رئيس اللجنة فى حينه.

وفى محافظة القليوبية، إدارة العبور التعليمية سألت مديرة التوجيه المالى والإدارى عن مدى إمكانية الاستعانة بإداريين للعمل بلجان سير الامتحان كعمال، لوجود عجز بالعمال وموافقة الإداريين على ذلك، حيث أكد نائب رئيس عام الامتحان عدم جواز ذلك.

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مصر 365