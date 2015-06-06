"واتس آب اليوم السابع" يرصد توزيع الجيش لـ"كراتين رمضان" على أهالى إمبابة

استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة " واتس آب اليوم السابع whatsapp Youm7" "، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل أحد المواطنين صورا توضح سيارات تابعة للقوات المسلحة توزع كراتين رمضان على سكان منطقة إمبابة .

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411 على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.



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