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محلب يعنف ممرضة لبيعها مشتريات بمعهد القلب: احنا فى سوق عكاظ ولا إيه

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محلب يعنف ممرضة لبيعها مشتريات بمعهد القلب: احنا فى سوق عكاظ ولا إيه محلب يعنف ممرضة لبيعها مشتريات بمعهد القلب: احنا فى سوق عكاظ ولا إيه
استاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال جولته بمعهد القلب بالكيت كات، من مشاهدته لعدد من السلوكيات والظواهر السلبية من بعض العاملين فى المعهد.

وفوجئ رئيس الوزراء اثناء جولته بالمعهد، بإحدى الممرضات تبيع مشترياتها فى مدخل الدور، ما دفعه لتعنيفها مستنكرا: "هو احنا فى سوق عكاظ ولا إيه.. كله هيتحاسب".

كما عنف محلب مسئولى المعهد بسبب تواجد أطقم حمامات قديمة فى طرقات الأدوار المختلفة، ورد المسئولون: بأن ذلك بسبب أعمال الصيانة، والتطوير التى تتم حالياً، فقال رئيس الوزراء: "4 سنوات مرت بعد الثورة، وقلنا هنتغير، ولكن احنا مبنتغيرش.. لأن مفيش ضمير.. لكن أكرر كله هيتحاسب".
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