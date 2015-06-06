سائق ميكروباص يسحل سيدة حتى الموت أعلى كوبرى صفط اللبن

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة ميكروباص، وذلك لتسببه فى مقتل إحدى السيدات نتيجة سحلها بسيارته الأجرة بعد اصطدام سيارته بسيارتها الملاكى.

كان اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد عمرو حافظ نائب مأمور قسم بولاق يفيد أن سائق ميكروباص قام بسحل سيدة، مما أدى إلى وفاتها اعلى كوبرى "صفط اللبن".

البداية كانت بوقوع مشاجرة نشبت بين سائق ميكروباص وإحدى السيدات المجنى عليها، صاحبة سيارة ملاكى، نتيجة اصطدام السيارة الميكرباص بسيارتها، وعندما حاول سائق المكروباص الفرار بسيارته حاولت المجنى عليها الإلحاق به فاشتبكت ملابسها بأحد جوانب السيارة، وانطلق صاحب السيارة، مسرعا دون أن يشعر بصرخات المجنى عليها نتيجة اشتباك ملابسها بالسيارة مما ادى إلى سحلها ثم إلى وفاتها.

تحرر محضر وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.

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