مدرب كولومبيا: نحن مرشحون للفوز بكوبا أمريكا

(إفي): قال المدير الفني للمنتخب الكولومبي لكرة القدم خوسيه بيكرمان إن كولومبيا تعد أحد المنتخبات المرشحة للفوز ببطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في 11 من الشهر الجاري بتشيلي.

وقال بيكرمان في مؤتمر صحفي الجمعة من العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس حيث يقام معسكر المنتخب استعدادا للبطولة التي تستمر حتى الرابع من يوليو المقبل "لا نرى الأمر كواجب علينا، ولكن نعم نحن مرشحون لأن لدينا غالبية اللاعبين الذين خاضوا المونديال".

وأضاف "هذا الفريق، بالأساس الذي يمتلكه، عليه أن يكون نجما، يجب أن يواصل المنافسة على المراكز الأولى".

وفيما يخص المباراة الودية التي يخوضها منتخب كولومبيا اليوم أمام كوستاريكا، قال بيكرمان إن "الخصم قدم أداء جيدا للغاية مؤخرا" وإن المباراة هامة نظرا لأنها الوحيدة استعدادا لكوبا أمريكا.

ومع ذلك، أكد أنه سيكون من "الصعب للغاية" على أي منتخب الفوز بالبطولة نظرا لـ"تطور جميع منتخبات القارة" مؤخرا.

وأنهى بيكرمان حديثه قائلا "نبحث عن التوازن، جميع المنتخبات تخوض البطولة في حالة جيدة. الجميع يدرك أنه تقع على عاتقهم مسئولية الذهاب بعيدا ومحاولة الفوز بكوبا أمريكا".