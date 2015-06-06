إضراب للمحامين بالبحر الأحمر استجابة لطلب النقيب العام

أضرب محامو االبحر الأحمر بمختلف محاكم المحافظة عن العمل، اعتراضاً على تجاوزات الشرطة مع المحامين، وتنديدا باعتداء نائب مأمور مركز فارسكور على محامى دمياط، وذلك تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة، حيث قاموا بتسجيل إضرابهم فى محاضر الجلسات.

> وقال نور مبارك نقيب المحامين بالبحر الاحمر ان فرع النقابة بالمحافظة ملتزم بقرار النقيب العام سامح عاشور فى تعليق العمل ليوم واحد بسبب سياسات الداخلية

> ومن جانبه قال محمد الهمامى رئيس لجنة الحريات بالنقابة ان فرع النقابة بدء تعليق العمل ليوم واحد فى دوائر الاستئناف المدنى والجنح ودوائر الجنايات تعمل حفاظا على مصالح المواطن باستثناء تجديدات الحبس .