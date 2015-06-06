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إضراب المحامين بالمنيا احتجاجاً على تجاوزات الشرطة

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إضراب المحامين بالمنيا احتجاجاً على تجاوزات الشرطة إضراب المحامين بالمنيا احتجاجاً على تجاوزات الشرطة

أضرب اليوم محامي بالمنيا عن العمل بجميع المحاكم، باستثناء قضايا تجديد الحبس والقضاء المستعجل وإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات.

وأكد طارق فودة نقيب محامي المنيا ، قيام المحامين بالإضراب اليوم بجميع محاكم المحافظة، بإستثناء قضايا تجديد الحبس والقضاء المستعجل وإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، وأن الإضراب رسالة لكي يعلم الجميع أن المحامين هم درع الوطن وحماه الحقوق ، ولن نقبل أبدا بأي تجاوز من أي نوع مع أي فرد من افراد اسرة المحامين ، ولن نقبل أبدا استغلال الموقف لمزايدات انتخابية أو مزايدات على انحيازنا الدائم لصالح المحامين.

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