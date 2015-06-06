إضراب محاموا سوهاج استجابة لدعوى النقيب العام

​بدأ صباح اليوم السبت، إضراب محاموا سوهاج عن العمل بجميع محاكم المحافظة، تضامنًا مع زميلهم الذي تم الاعتداء عليه من قبل بعض ضباط الشرطة في دمياط، وقامت المحاكم بتأجيل جميع القضايا الجنائية فيما عدا تجديدات الحبس في محاكم الجنح والجنايات.

> ومن جانبها أعلنت نقابة المحامين بسوهاج، أن جميع المحامين أضربوا اليوم استجابة للإضراب العام على مستوى الجمهورية بعد اعتداء ضابط على زميلهم، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل جميع القضايا وقام القضاة بالاستجابة للمحامين بسبب الإضراب، وأن الإضراب مستمر إلى نهاية اليوم .