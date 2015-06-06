رئيس البرلمان العراقى يدعو حكومته لدعم فتح سفارة السعودية فى بغداد

دعا رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى اليوم السبت، إلى استثمار فرص التواصل الدبلوماسى مع الأشقاء العرب وتعزيز العلاقات المشتركة بما يخدم المصالح العراقية العليا ويسهم فى تجاوز التحديات المشتركة التى تواجه المنطقة.

وحث الجبوري- فى تصريح صحفى- الحكومة العراقية على دعم فتح السفارة السعودية فى العراق لمضاعفة الجهد فى التنسيق مع السعودية لمواجهة الارهاب، لاسيما وأنها تأثرت مؤخرا بأعماله الإجرامية، فى إشارة إلى التفجير الانتحارى بأحد مساجد المنطقة الشرقية بالسعودية وتبناه تنظيم (داعش) الإرهابى.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الانفتاح على الجميع سيعين العراق على تجاوز أزمته الحالية، داعيا الأطراف السياسية كافة إلى منح الحكومة الفرصة لتعزيز جهدها الدبلوماسى وتوسيع دائرة علاقاتها من خلال سياسة خارجية متوازنة وهادفة.

وكانت السعودية أعلنت يوم الثلاثاء الماضى تسمية ملحقها العسكرى بسفارتها فى لبنان ثامر السبهان كسفير لدى العراق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة دامت 25 عاما منذ غزو العراق للكويت عام 1990، واعترضت عدة أطراف سياسية فى "التحالف الوطني" العراقى على تسمية السبهان كونه ليس رجل سياسة ودعا وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية إلى التريث فى قبول أوراق اعتماده.

على صعيد آخر، أعرب رئيس مجلس النواب العراقى عن تعازيه ومواساته للنائب العراقى أحمد السلمانى لاستشهاد عدد من أقاربه على يد تنظيم داعش الارهابى .. وذكر المكتب الإعلامى للجبورى أنه أجرى اتصالا هاتفيا بمدير ناحية عامرية الفلوجة فيصل العيساوى معزيا إياه باستشهاد شقيقه عادل العيساوى ليلة أمس.

وقال الجبورى" إن تضحيات أبناء الوطن اليوم غدت وقود معركة التحرير والقضاء على الإرهاب ، والتى تزيد أبناء الأنبار حماسة وإصرارا، مثلما أن التاريخ سيسطر بحروف من نور اسماء الشهداء الأبرار الذى ضحوا بحياتهم لسلامة تراب العراق وأهله الكرام ".

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