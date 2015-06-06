أنيميا البحر المتوسط تسبب ضعف المناعة

نيميا البحر المتوسط، من الأمراض الوراثية التى تؤثر على كرات الدم الحمراء والتى قد تتسبب فى ارتفاع نسبة الحديد بالدم.

وفى هذا السياق يقول الدكتور محمد عبد الرازق استشارى أمراض الباطنة والقلب، إن أنيميا البحر المتوسط، من الأمراض التى يصاب بها الكثيرون والتى تكون نتيجة للعامل الوراثى ووجود عيب خلقى فى مادة الهيموجلوبين، والذى يتسبب فى ارتفاع نسبة الحديد بالدم، نتيجة لتكسير كرات الدم الحمراء التى تحدث زيادة بنسبة الحديد، حيث يصيب نسبة كبيرة من الأطفال.

ويتابع أن من أعراض أنيميا البحر المتوسط، تغيير لون الجلد إلى اللون البرونزى نتيجة لترسيب الحديد فى الجلد، ونهجان وسرعة فى التنفس وزيادة بضربات القلب وقلة النوم والإسهال.

يشير د. محمد عبد الرازق أن علاج أنيميا البحر المتوسط يكون من خلال نقل الدم كل شهر للحفاظ على المستوى الطبيعى للهموجلوبين أو الحقن تحت الجلد لإزالة الحديد الزائد فى الدم، وهو لا يعالج فى فترة قصيرة ولكنه يستغرق بعض الوقت، موضحا أن إهمال العلاج قد يؤدى إلى ضعف فى المناعة ووجود مشاكل فى الأسنان وتضخم بالكبد والطحال.

يوصى الطبيب بضرورة عدم تناول الفيتامينات وأدوية الحديد وإذا كانت المرأة مصابة بالمرض أثناء الحمل، يجب متابعتها جيدا لعدم حدوث أى مضاعفات على صحة الطفل.