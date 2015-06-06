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الأمن العام يضبط 69 قطعة سلاح و198 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 69 قطعة سلاح و198 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 69 قطعة سلاح و198 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
وجه قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى حملات أمنية، تمكنت من ضبط 69 قطعة سلاح نارى، 198 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، و8 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه. 50 هاربا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا.

كما نجحت الحملة فى تنفيذ 6899 حكما قضائيا متنوعا وإعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 606 دراجة بخارية مخالفة خلال 24 ساعة.

تأتى هذه الحملات فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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