الرئيس السيسى يغادر العاصمة المجرية بودابست عائداً لأرض الوطن

غادر منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، المجر، عائدا إلى أرض الوطن القاهرة، يأتى ذلك بعد زيارة استغرقت يومين.

وكان الرئيس السيسى وضع باقة من الزهور على النصب التذكارى فى ساحة الأبطال بالمجر، واستدعى مواطنا مصريا كان يقف أمام مقر إقامة الرئيس فى بودابست رافعا علم مصر ونزل من سيارته وصافحه.

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- السيسى يضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى فى ساحة الأبطال بالمجر

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