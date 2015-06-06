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الرئيس السيسى يغادر العاصمة المجرية بودابست عائداً لأرض الوطن

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الرئيس السيسى يغادر العاصمة المجرية بودابست عائداً لأرض الوطن الرئيس السيسى يغادر العاصمة المجرية بودابست عائداً لأرض الوطن
غادر منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، المجر، عائدا إلى أرض الوطن القاهرة، يأتى ذلك بعد زيارة استغرقت يومين.

وكان الرئيس السيسى وضع باقة من الزهور على النصب التذكارى فى ساحة الأبطال بالمجر، واستدعى مواطنا مصريا كان يقف أمام مقر إقامة الرئيس فى بودابست رافعا علم ونزل من سيارته وصافحه.

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-بالفيديو.. السيسى يوقف موكبه لمصافحة مواطن يرفع علم مصر فى بودابست
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- السيسى يضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى فى ساحة الأبطال بالمجر
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