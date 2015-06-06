وكيل الأزهر: القبض على طالبين سربا امتحان الجغرافيا بالشهادة الثانوية

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، فى تصريحات له، إنه تم القبض على طالبين سربا امتحان مادة الجغرافيا للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية، أحدهما بمعهد طلعت الأزهرى بالقاهرة، والآخر بمعد البلينا بسوهاج، وأنه جار البحث عن طالبة أخرى شاركت معهما.

يذكر أن طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم الأدبى، أدوا، اليوم السبت، امتحان مادة الجغرافيا، والذى شهد تداول الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال النصف ساعة الأولى من بدء الامتحان.

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