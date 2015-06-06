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محلب يكلف بإعفاء مدير "تيودور بلهارس" من منصبه بسبب الإهمال

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محلب يكلف بإعفاء مدير "تيودور بلهارس" من منصبه بسبب الإهمال محلب يكلف بإعفاء مدير "تيودور بلهارس" من منصبه بسبب الإهمال
قام المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى زيارة مفاجئة إلى معهد تيودور بلهارس للأبحاث بالوراق، وعند دخوله المعهد سأل عن المدير، فأكدوا أنه فى إجازة.

وأبدى المهندس إبراهيم محلب استياءه من مظاهر الإهمال الشديد والفوضى، وكلف وزير البحث العلمى بإعفاء مدير المعهد من منصبه اليوم، والتنسيق مع وزير الصحة لإعداد خطة تطوير شاملة للمعهد ليصبح قادراً على تقديم خدمة بحثية وعلاجية ملائمة للمواطنين.


>- محلب يجرى جولة مفاجئة لمعهد "تيودور بلهارس" للأبحاث فى الجيزة
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