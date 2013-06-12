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جبهة الإنقاذ توافق على لقاء «الخارجية الأمريكية» وتتمسك بانتخابات رئاسية مبكرة

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جبهة الإنقاذ توافق على لقاء «الخارجية الأمريكية» وتتمسك بانتخابات رئاسية مبكرة جبهة الإنقاذ توافق على لقاء «الخارجية الأمريكية» وتتمسك بانتخابات رئاسية مبكرة
«شيرمان» لـ «قنديل»: «مرسى» لا بد أن يكون «موضع مسئولية».. ومصدر: واشنطن قلقة من 30 يونيو

كتب : أحمد عبدالعظيم ومحمد عبدالوهاب ومحمد عمارة وأكرم سامى منذ 11 دقيقة

كشف الدكتور أحمد البرعى، أمين عام جبهة الإنقاذ، نائب رئيس حزب الدستور، عن تلقيه وعدد من قيادات الجبهة وممثلى قوى سياسية دعوات للقاء ويندى شيرمان، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، التى تجرى زيارة لمصر حالياً، استهلتها بلقاء هشام قنديل رئيس الوزراء.

وأضاف «البرعى»: «تواصلت مع الدكتور محمد البرادعى، بعد تلقينا الدعوة وقررنا الاستجابة لها، ومن المحتمل أن يكون السفير شكرى فؤاد ممثلاً للحزب والجبهة فى اللقاء»، موضحاً أنه «جرى التنسيق مع قيادات الجبهة للاتفاق على القضايا التى سنطرحها، وأبرزها التأكيد على مطالب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، واستعراض فشل الرئيس مرسى فى إدارة البلاد وإصراره على الانفراد بالسلطة».

وقال مصدر مطلع داخل الجبهة، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الخارجية الأمريكية طلبت لقاء القوى السياسية، بسبب تخوفها من فعاليات 30 يونيو، المطالبة بانتخابات مبكرة، وإمكانية استمرار الإخوان فى الحكم».

وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه تلقى دعوة لحضور لقاء «شيرمان»، إضافة لممثلين عن حزبى الوفد ومصر القوية، مضيفاً: «من المفترض أن تُعقد جلسة مماثلة مع كاثرين أشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، خلال زيارتها المرتقبة لمصر».

من جهة أخرى، قال مصدر مسئول بمجلس الوزراء إن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، أكدت لـ «قنديل» خلال لقائهما على ضرورة أن يكون الرئيس محمد مرسى موضع مسئولية لكل المصريين بمعنى الكلمة، ووجود حوار حقيقى مع المعارضة.

ومن المقرر، حسب مصادر دبلوماسية، أن تلتقى «شيرمان»، عصام الحداد، مساعد الرئيس للشئون الخارجية، كما طلبت لقاء ممثلين للمجتمع المدنى لبحث الحكم على المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.

والتقى الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب الحرية، بوفد من البرلمان الأوروبى وممثلى أوروبا الشرقية ودول البلقان لاستعراض ما يتعلق بالتحول الديمقراطى فى المنطقة.

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