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مواطن صافحه السيسى فى بوادبست: صممت أشوفه وأسلم عليه قبل مغادرته

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مواطن صافحه السيسى فى بوادبست: صممت أشوفه وأسلم عليه قبل مغادرته مواطن صافحه السيسى فى بوادبست: صممت أشوفه وأسلم عليه قبل مغادرته
قال المواطن المصرى عاطف رمضان، الذى أوقف الرئيس السيسى موكبه صباح اليوم ليصافحه، أثناء تواجده أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى بوادبست بالمجر: "أتيت المجر قادماً من بولندا لرؤية الرئيس".

وأضاف المواطن أنه قال للرئيس خلال مصافحته: "لما عرفت إنك فى بوادبست وقفت أمام الفندق أمس ومعرفتش أوصلك"، مضيفا: "لكنى صممت أشوف الريس وأسلم عليه قبل المغادرة، ومكنتش مصدق إنه هيناديلى ويسلم على".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أوقف موكبه خلال تحركه لوضع باقة من الزهور على النصب التذكارى فى ساحة الأبطال بالمجر، واستدعى مواطنا مصريا كان يقف أمام مقر إقامة الرئيس فى بودابست رافعا علم ونزل من سيارته وصافحه".
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