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نوح بيلنجسلي .. شاب مصري يشارك في مونديال الشباب

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نوح بيلنجسلي .. شاب مصري يشارك في مونديال الشباب نوح بيلنجسلي .. شاب مصري يشارك في مونديال الشباب

يشارك منتخب نيوزيلاندا للشباب في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً المقامة حالياً على أرضه ووسط جماهيره بقائمة تضم لاعباً مصرياً، أو بالتحديد من أصول مصرية !

فاللاعب نوح بيلنجسلي، أو نوح " ناصر " مهاجم الفريق الذي يحمل القميص رقم 20 بصفوف منتخب نيوزيلاندا هو في الأصل مصري نسبة إلى والده " ناصر محمد " ابن مدينة الأقصر، ونيوزيلاندي الجنسية نسبة إلى والدته.

ويلعب بيلنجسلي في صفوف نادي واندررز النيوزيلاندي في مركز المهاجم أو الجناح الأيمن، ويبلغ 17 عاماً فقط، حيث أنه من مواليد أغسطس 1997.

وعلى الرغم من أن نوح لفت أنظار المسؤولين في نيوزيلاندا، ليشارك في كأس العالم بقميص منتخبها الأبيض، إلا أن الاتحاد المصري لا يعلم.

 

نوح لم يتلق أي اتصال أو متابعة من أي مسؤول أو مدرب على مدار السنوات السابقة، ليكون خياره هو منتخب نيوزيلاندا.

ويقول والد اللاعب لـ FilGoal.com : " نجلي وُلد هنا، ولا أحد يعلم عنه شيئاً في ، ولم يتحدث معنا أي شخص من قبل ".

حالة بيلنجسلي لا تعد الأولى من نوعها، فهناك العديد من المواهب المصرية المنتشرة في أوروبا،والتي مثلت منتخبات أخرى مثل ستيفان الشعراوي الذي مثل إيطاليا، رامي الغندور الذي لعب لألمانيا، وعبد الله ياسين الذي مثل منتخب الديوك الفرنسية في كأس العالم تحت 17 عاماً بالمكسيك عام 2011.

نوح سجل هدفا لنيوزيلاندا في شباك مينمار في ثاني مباريات أصحاب الأرض بمونديال الشباب، كان هدف التعادل الذي حول به النيوزيلاندي تأخره لفوز بخماسية.

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فيديو اليوم السابع

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