إزالة 97 حالة تعدي بمركزين بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من إزالة عدد 55 حالة تعدى بمساحة 24 قيراط و12 سهم خلال الفترة من 19 مايو وحتى 3 يونيو وذلك في إطار حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المنيا .

أوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الجهود التي تبذلها الوحدات المحلية ، حيث تم ازالة عدد 21 حالات ازلات بقرى (تلة والمطاهرة البحرية ودمشير) بمساحة 8 قيراط و18 سهم وإزالة عدد 18حالة بابوفليو وصفط الخمار بمساحة 2 قيراط وعدد 16 حالة بالبرجاية بمساحة 13 قيراط و18 سهم .

كما تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة من رفع عدد 42 حالة إشغال طريق منها 30 حالة إشغال بميدان عبدون و7 حالات بناحية عمارات المطافئ وعدد 5 أكشاك خشبية بجوار ميدان المطافئ .

من جانبه كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة مشيراً إلى أن التعدي علي الأراضي الزراعية جريمة لا يمكن السكوت عنها ولن يتم السماح بمجرد الشروع بالبناء أو التعدي عليها، واسترداد أراضى أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها وإزالة جميع التعديات عليها ، خاصة التي لا تزال في المهد .

وأكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة .