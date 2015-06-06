الفصل فى دعوى فسخ تعاقد "المصرية للحراريات" و"كريستال عصفور" 27 يوليو

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المطالبة بفسخ العقد المبرم بين الشركة المصرية للحراريات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ومحمد خميس عصفور رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والمدير المسئول للشركة العربية للتجارة والصناعة وصاحب مصنع كريستال عصفور، وتحميل المشترى تواطئه وتدليله، للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل.

وكان مصطفى فتحى، الممثل القانونى لشركة الحراريات، أقام الدعوى رقم 6944 لسنة 66 ق، ويطالب بفسخ عقد بين شركة الحراريات ومحمد خميس عصفور صاحب مصنع كريستال عصفور، واختصمت الدعوى رئيس الوزراء بصفته، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتعدين والحراريات "بصفته"، والمصفى القانونى للشركة المصرية للتعدين والحراريات "بصفته"، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للتجارة والصناعة "بصفته"، وقالت أن العقد المبرم مخالف للقانون.

وطالبت الدعوى بفسخ العقد المبرم بتاريخ 17/6/2007 بين المصفى القانونى للشركة المصرية للحراريات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وبين الشركة العربية للتجارة والصناعة، مع تحميل هذه الأخيرة كل الديون والرهون من تاريخ التعاقد وإلزامها المصاريف وأتعاب المحاماة مع نفاذ الحكم فى مواجهة الكافة دون إعلان.