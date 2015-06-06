«القومية للانفاق» تستحوذ على ترام مصر الجديدة وتعيد تطويره

قال اللواء اسماعيل نجدى رئيس الهيئة القومية للانفاق، ان الهيئة بدءت اجراءات نقل الملكية بينها وبين محافظة القاهرة وهيئة النقل العام لنقل ملكية ترام مصر الجديدية للهيئة القومية للانفاق تمهيدا لتطويره وفق احدث التقنيات العالمية واعادة تشغيلة بالشكل الذى يقضى على التكدس بوسط القاهرة وبالمناطق التى يمر بها ترام مصر الجديدية.

وقال نجدى، في تصريحات صحفية، ان الهيئة ستكشف خلال الفترة القادمة عن العديد من المشروعات بالتعاون مع وزارة النقل التى تقدم كافة التسهيلات للهيئة لنجاح مهمتها.

واضاف نجدى، ان مشروع ترام مصر الجديدية سيتم ربطة بشبكة المترو الحالية وشبكة القطارات المكهربة لتبح فى المستقبل شبكة كاملة للنقل الجماعى المتطور داخل القاهرة.