إحالة 13 مسئولاً بأمن ماسبيرو للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أمر المستشار ناجى عبدالحميد العتر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 13 مسئولاً بقطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وتسهيل الإستيلاء على المال العام.

وكانت تحقيقات أيمن الغباشى، رئيس النيابة، كشفت أن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عليها فى القوانين.

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