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الإندبندنت: النساء يخلعن عباءات داعش بعد الهروب من مدن تحت سيطرتهم

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نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية صورا لنساء أثناء خلعهن للعباءات السوداء التى فرضت عليهن كزى أثناء عيشهن فى مدن ومواقع وقعت تحت سيطرة التنظيم المسلح داعش، والتقطت الصور بعد هروب النساء من مدن التنظيم المسلح.

والتقط الصور الصحفى المستقل فى المنطقة "جاك شاهين"، وهى صورة لامرأة عربية تستقل سيارة نصف نقل بيضاء اللون مع مجموعة أخرى من النساء، وتتخلص من العباءة السوداء التى التزمت بارتدائها تحت حكم التنظيم المسلح، وصورة أخرى لامرأة كردية فوق سيارة زرقاء اللون تقوم بنفس الفعل لتظهر جلبابها فاقع اللون أسفل العباءة السوداء.

وقالت الإندبندنت إن الصور التقطت أثناء دخول النساء إلى مناطق تقع تحت سيطرة المليشيات الكردية المناهضة للتنظيم المسلح داعش فى سوريا والعراق، وقد نشرت الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة مثل تويتر.

ويشدد التنظيم المسلح على الأزياء التى يجب أن تلتزم بها النساء فى المناطق التى تقع تحت سيطرته، حيث يلزم النساء بارتداء عباءة سوداء فضفاضة تخفى اى معالم للجسد، كما أن القانون يسمح للمقاتلين فى صفوف التنظيم فى التزوج من بنات فى سن الطفولة المبكرة.

وكان التنظيم قد نشر وثيقة توضح كيفية التعامل مع النساء فى ظل دولة الخلافة المزعومة وطبيعة الدور المنوط بالمرأة، وهو الزواج والالتزام بالنقاب وحماية المجتمع من الفتنة.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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