محافظ الإسكندرية: تحديد 5 قرى أكثر احتياجا للعمل على تنميتها

اجتمع هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، بالمجلس الشعبى المحلى لشباب محافظة الإسكندرية بمقر المجلس الشعبى المحلى، والذى سيكون مقر استقبالهم بعد نجاح الانتخابات المحلية، وذلك لمناقشة مشكلة العشوائيات والتعرف على أفكار الشباب فى حلها.

وبدأ الاجتماع بعرض تقارير حول السمات الأساسية للمناطق العشوائية، والتى يعتبر أهمها الكثافة السكانية العالية التى تضغط على المناطق الحضرية المجاورة لها ونقص الخدمات الأمنية، مما يزيد معدل الجريمة وتدنى مستوى المعيشة والأمية وتفشى الأمراض وضيق الطرق وانعدام الخصوصية.

واستعرض اللقاء أهم أسباب انتشار العشوائيات والمتمثلة فى الزيادة السريعة فى النمو السكانى والذى يمكن حله من خلال تفعيل القانون لحماية الأطفال القصر ومنع استغلالهم وزيادة دور وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات فى نشر الوعى بين أهالى المناطق العشوائية، أما فيما يخص الهجرة من الريف للحضر بسبب عدم توفر الخدمات وفرص العمل فى الريف فقد اقترح المجلس حلها من خلال ربط فرص العمل بمحل الإقامة.

وخلال اللقاء شدد "المسيرى" على تفعيل دور القانون، قائلًا: "نحن بحاجة إلى تشريع قوى ولكن البلد لم تتعاف كليا بعد، كما أننا بحاجة إلى تغير ثقافة ولكن للأسف هذا يستغرق وقت طويل".

وأشار إلى أن المحافظة حددت 5 قرى أساسية هى أكثر احتياجًا وسيتم العمل على تنميها، وقد بدأ العمل بمنطقة خورشيد، حيث تم البدء فى الرصف وأعمال صيانة الكهرباء، ودعا المسيرى الشباب إلى المشاركة تنمية القرى وترتيب الأولويات لتطوير قرية ثم التوجه إلى الأخرى.

وفى نهاية الاجتماع تم التوصل إلى توصيات من بينها توفير أماكن بديلة قبل خروج أهالى العشوائيات من منازلهم وترتيب إمكانية عمل سياحة العشوائيات تقليدا لبعض الدول الأخرى، التى استغلت العشوائيات كمصدر للدخل وتنظيم حملات توعية وحصر الأماكن المراد تطويرها.

يذكر أن فكرة انشاء مجلس محلى لشباب محافظة الإسكندرية محاكاة لنموذج المجلس الشعبى المحلى وتطبيقا للبند رقم 8 فى الدستور، الذى ينص على تمكين الشباب فى المؤسسات الحكومية.

وقد تقدم مجموعة من الشباب بطلب للمحافظ لإنشاء مجلس محلى للشباب وتمت الموافقة وعقدت الجلسة الإجرائية والاتفاق على لائحة المجلس فى يوم 18/1/2015 وفى يوم 27/1/2015 عقدت الجلسة الأولى للمجلس، وتم الاتفاق على مناقشة مشكلة العشوائيات وفي3/2/2015 تمت مناقشة المشكلة من قبل أعضاء المجلس واستعراض أسبابها.