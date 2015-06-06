إحالة 21 متهماً فى أحداث ذكرى فض رابعة بأسوان إلى محكمة الجنايات

قررت نيابة أسوان، اليوم السبت، بمعرفة أحمد قناوى مدير النيابة، إحالة 21 متهماً فى أحداث شغب ذكرى فض رابعة بمحافظة أسوان، إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة الحرق والإتلاف والشروع فى قتل أفراد شرطة ومحاولة الاستيلاء على أسلحتهم الميرى بنية الهجوم على مديرية أمن أسوان.

ترجع تفاصيل الأحداث، للرابع عشر من أغسطس الماضى، بعد قيام مجموعة من المنتمين لعناصر الإخوان الإرهابية بالتظاهر فى شارع المدارس وسط مدينة أسوان، بقصد جذب انتباه وأنظار الشرطة، فى حين خططت مجموعة أخرى وتسللت إلى ناصية الشارع الجديد بطريق كورنيش النيل، وألقوا زجاجات المولوتوف صوب سيارة الشرطة المكلفة بتأمين منطقة الصاغة، وخططوا لقتل 4 أفراد من الشرطة المكلفين بتأمين المكان، وسرقة سلاحهم الميرى، بنية التوجه إلى مبنى مديرية أمن أسوان، والهجوم عليه، إلا أن القدر حال دون ذلك.

وتسببت النيران الناتجة من زجاجات المولوتوف فى حدوث حريق بمحل سيجال للمشغولات الذهبية، وامتدت النيران لشقة أعلى المحلات والتى تستغل كمقر لنقابة الأطباء وحدوث تلفيات بمكيفات أحد المنازل فى الطابق الثانى "علوى" ملك المواطن "إدوارد بولس بساده"، بالإضافة إلى حرق واجهة 4 منازل سكنية أخرى.

وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية بالتعاون مع الأهالى، بعد حوالى 4 ساعات من اشتعال النيران، نظراً لوجود حريق هائل فى التوقيت ذاته، التهم عددا من المنازل وأشجار النخيل بمدخل غرب سهيل، وتم انتداب المعمل الجنائى لإجراء المعاينة اللازمة، وتحرر عن ذلك محضر رقم (4187) إدارى قسم أول أسوان لسنة 2014م، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

ومن جانبه، كلف اللواء محمد مصطفى عبد العال مدير أمن أسوان، إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث آنذاك، بتشكيل فريق بحثى مشترك بالتعاون مع إدارة الأمن الوطنى لضبط المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.

ونجح العميد خالد الشاذلى رئيس إدارة البحث الجنائى، فى القبض على 21 متهماً متورطين فى الأحداث، وعثر بحوزتهم على (30) زجاجة مولوتوف، وبعض البوسترات الخاصة بعلامة رابعة، وعلم دولة فلسطين.