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غدا 23 ألفا و630 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالنظام الحديث بالغربية

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غدا 23 ألفا و630 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالنظام الحديث بالغربية غدا 23 ألفا و630 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالنظام الحديث بالغربية
يؤدى صباح غد الأحد، 23 ألفا و630 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بالنظام الحديث بالغربية، داخل 100لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، منها 55 لجنة تتبع كنترول قطاع الإسكندرية، و45 لجنة تتبع قطاع كنترول المنصورة.

وأضاف أحمد فكرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية فى تصريحات له، أنه تم تجهيز 24 استراحة للمراقبين والملاحظين وتجهيزها بالأسرة والثلاجات والمراوح، منها 15 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات معدة إعداد جيد يليق بالمعلمين.

وأضاف أنه تم توقيع 5 بروتوكولات مع الأمن والكهرباء والصحة والتموين والشباب والرياضة لتأمين اللجان وتأمين نقل الأسئلة إلى اللجان ونقل أوراق الإجابة إلى الكنترولات الرئيسية، إلى جانب توفير البنزين والسولار لسيارات نقل الأسئلة والإجابات وتوفير الخبز والمواد التموينية للمراقبين، إلى جانب توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة لمواجهة الحالات المرضية الطارئة، وتأمين اللجان من الخارج تأمينا كاملا مع توفير محولات كهربائية متنقلة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائى.

وحذر"فكرى" من استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، كما حذر من الغش نهائيًا، مؤكدًا على معاقبة الطلاب الذين يثبت قيامهم بالغش بحرمانهم من الامتحانات.

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مصر 365