وزارة الصحة تدعم مستشفى حميات الإسكندرية بـ100 سرير جديد

صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن وزارة الصحة ستقوم بدعم مستشفى حميات الإسكندرية بعدد 100 سرير جديد للأقسام المجانية مفروشة بالكامل، كدعم إضافى لما سبق تخصيصه للمستشفى.

وقال حجازى إن الأسرة الجديدة سيتم تسليمها على دفعتين بواقع 50 سريرا يوم الاثنين المقبل، والـ50 سرير الباقية بعدها بأسبوع.

وأوضح حجازى أن هذا الدعم الإضافى لمستشفى حميات الإسكندرية يتكامل مع المجهودات الجارية لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفى، والذى يشمل تطوير مبنى جديد بالكامل ليكون قسما للعلاج المتميز، وإعادة فرش وتجهيز الأقسام المجانية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة علاج الفيروسات الكبدية، والتى صدرت مؤخرا الموافقة المبدئية من الوزارة على إنشائها، وجارٍ استكمال متطلبات التشغيل لافتتاحها قريبا.