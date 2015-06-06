أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزارة الصحة تدعم مستشفى حميات الإسكندرية بـ100 سرير جديد

Google+ Print
وزارة الصحة تدعم مستشفى حميات الإسكندرية بـ100 سرير جديد وزارة الصحة تدعم مستشفى حميات الإسكندرية بـ100 سرير جديد
صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأن وزارة الصحة ستقوم بدعم مستشفى حميات الإسكندرية بعدد 100 سرير جديد للأقسام المجانية مفروشة بالكامل، كدعم إضافى لما سبق تخصيصه للمستشفى.

وقال حجازى إن الأسرة الجديدة سيتم تسليمها على دفعتين بواقع 50 سريرا يوم الاثنين المقبل، والـ50 سرير الباقية بعدها بأسبوع.

وأوضح حجازى أن هذا الدعم الإضافى لمستشفى حميات الإسكندرية يتكامل مع المجهودات الجارية لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفى، والذى يشمل تطوير مبنى جديد بالكامل ليكون قسما للعلاج المتميز، وإعادة فرش وتجهيز الأقسام المجانية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة علاج الفيروسات الكبدية، والتى صدرت مؤخرا الموافقة المبدئية من الوزارة على إنشائها، وجارٍ استكمال متطلبات التشغيل لافتتاحها قريبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365