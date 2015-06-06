محافظ اسيوط يكلف الوحدات المحلية والمرافق برفع الاشغالات حول المدارس

طالب المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط، جميع رؤساء الوحدات المحلية وشرطة المرافق بإزالة أية إشغالات أو باعة جائلين حول المدارس والتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف التواجد الأمني خلال فترة امتحانات شهادة الثانوية العامة التى بدأت اليوم بنظامها القديم وتبدأ غدا بنظامها الحديث .

وكلف “الدسوقى”، مديريتى التربية والتعليم والصحة بضرورة تواجد زائرة صحية وطبيب لتوفير الرعاية الصحية للتلاميذ أثناء الامتحانات والتدخل وقت الضرورة وتوفير الهدوء التام وكافة وسائل الراحة واتخاذ إجراءات صارمة لمنع الغش وتسريب الامتحانات.

يذكر أن اكثر من 19 ألف طالب بشهادة الثانوية العامة نظام حديث يؤدون امتحاناتهم فى 60 لجنة على مستوى المحافظة