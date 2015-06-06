صندوق النقد يدعم العراق بـ 833 مليون دولار

أعلن رئيس بعثة التفاوض مع بغداد في صندوق النقد كارلو سدرالفيتش، أنه قرر منح العراق مساعدة مالية استثنائية تبلغ قيمتها 833 مليون دولار، في إطار برنامج الصندوق للتمويل السريع.

وقال رئيس البعثة، إن الصندوق على استعداد لمساعدة العراق في الجهود التي يبذلها لمواجهة الآثار الاقتصادية للعمليات العسكرية الحالية ضد تنظيم “داعش”، ومعالجة آثار انخفاض أسعار النفط العالمية.

وأكد الصندوق وفقاً لبيان صادر عنه، أن الصراع المسلح ضد داعش لا يزال يمثل ضغوطاً على موارد العراق، كما خلق مأساة إنسانية مع تشريد ما يقدر بـ3 ملايين شخص، كما أن أعمال العنف تسببت في وقوع أضرار بالغة في البنية الأساسية وأصول القطاع الخاص العراقي.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.1% عام 2014، متوقعا أن يحقق انتعاشا متواضعا بمقدار نصف بالمائة هذا العام، رغم النمو القوى فى قطاع النفط.

وأشار الصندوق إلى انخفاض الصادرات فى ضوء تدنى أسعار النفط، ما أدى إلى عجز فى الحساب الجارى، يتوقع أن يصل إلى 8% من إجمالى الناتج المحلى عام 2015.

كما انخفضت أصول النقد الأجنبى إلى 67 مليار دولار عام 2014. ومن المتوقع حدوث المزيد من الانخفاض هذا العام، وأن يرتفع العجز فى الموازنة من 5% من إجمالى الناتج المحلى هذا العام إلى نحو 17% من إجمالى الناتج المحلى عام 2015 مع تقييد أوجه الإنفاق بما فى ذلك فى مجال المشروعات الاستثمارية.

أ ش أ