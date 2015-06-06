أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صندوق النقد يدعم العراق بـ 833 مليون دولار

Google+ Print
صندوق النقد يدعم العراق بـ 833 مليون دولار صندوق النقد يدعم العراق بـ 833 مليون دولار

أعلن رئيس بعثة التفاوض مع بغداد في صندوق النقد كارلو سدرالفيتش، أنه قرر منح العراق مساعدة مالية استثنائية تبلغ قيمتها 833 مليون دولار، في إطار برنامج الصندوق للتمويل السريع.

 وقال رئيس البعثة، إن الصندوق على استعداد لمساعدة العراق في الجهود التي يبذلها لمواجهة الآثار الاقتصادية للعمليات العسكرية الحالية ضد تنظيم “داعش”، ومعالجة آثار انخفاض النفط العالمية.

وأكد الصندوق وفقاً لبيان صادر عنه، أن الصراع المسلح ضد داعش لا يزال يمثل ضغوطاً على موارد العراق، كما خلق مأساة إنسانية مع تشريد ما يقدر بـ3 ملايين شخص، كما أن أعمال العنف تسببت في وقوع أضرار بالغة في البنية الأساسية وأصول القطاع الخاص العراقي.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العراقي انكمش بنسبة 2.1% عام 2014، متوقعا أن يحقق انتعاشا متواضعا بمقدار نصف بالمائة هذا العام، رغم النمو القوى فى قطاع النفط.

وأشار الصندوق إلى انخفاض الصادرات فى ضوء تدنى أسعار النفط، ما أدى إلى عجز فى الحساب الجارى، يتوقع أن يصل إلى 8% من إجمالى الناتج المحلى عام 2015.

كما انخفضت أصول النقد الأجنبى إلى 67 مليار دولار عام 2014. ومن المتوقع حدوث المزيد من الانخفاض هذا العام، وأن يرتفع العجز فى الموازنة من 5% من إجمالى الناتج المحلى هذا العام إلى نحو 17% من إجمالى الناتج المحلى عام 2015 مع تقييد أوجه الإنفاق بما فى ذلك فى مجال المشروعات الاستثمارية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان

تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»