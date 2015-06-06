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الداخلية التونسية : المحتجين المطالبين بالتنمية أحرقوا مقرين للأمن بمدينة دوز

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الداخلية التونسية : المحتجين المطالبين بالتنمية أحرقوا مقرين للأمن بمدينة دوز الداخلية التونسية : المحتجين المطالبين بالتنمية أحرقوا مقرين للأمن بمدينة دوز

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد على العروي، إن المحتجين أحرقوا مقرين للأمن وعربة شرطة في مدينة دوز في احتجاجات مستمرة منذ يومين للمطالبة بالتنمية في المنطقة.

وشهدت مدينة دوز جنوب تونس اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين يطالبون بالتنمية والتوظيف، أمس الجمعة، فيما ذكر مسؤولون أن المحتجين أحرقوا مقرين للشرطة، في أحدث توتر اجتماعي يواجهه الائتلافية، حسبما أفادت بوابة “الوسط الليبية”.

وأشارت وزارة الداخلية إلى إن رجال شرطة أصيبوا خلال المواجهات التي استخدمت فيها قنابل مولوتوف وبنادق خرطوش، وحذرت من وجود “عناصر تكفيرية” يريدون الدخول بين المحتجين واستغلال الوضع.

وذكرت وكالة “رويترز”، اليوم السبت، أن المدينة تشهد احتجاجات مستمرة منذ الأربعاء الماضي، إذ يطالب مئات الشباب بوقف التهميش الذي تعانيه المدينة وإيجاد فرص العمل والمطالبة بتوظيف أبنائهم في شركات نفطية تعمل بالمنطقة.

 

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