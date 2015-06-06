تأجيل محاكمة الضابطىين المتهمين بقتل«محامي المطرية» وإخلاء سبيلهما

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار أسامة شاهين، أولى جلسات محاكمة ضابطي الأمن الوطنى، المتهمين فى واقعة تعذيب المحامى كريم حمدى حتى الموت، داخل قسم المطرية، إلى جلسة 28 يوليو المقبل، لسماع أقوال مأمور قسم المطرية محمود عمر والطبيب الشرعى تنفيذًا لطلب الدفاع.

فيما أمرت المحكمة باستمرار إخلاء سبيل كلا المتهمين على ذمة القضية، مع منعهما من السفر خارج البلاد.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين، حمدى الشنوفى وهشام الدرندلى، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وكانت النيابة العامة سلمت ملف التحقيقات في واقعة مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية، إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، لتحديد موعد محاكمة ضابطي قطاع الأمن الوطني المتهمين بتعذيبه حتى الموت، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة.

وكشفت التحقيقات في القضية، أن المجني عليه صدر ضده قرار ضبط وإحضار، بعد اعتراف متهم آخر ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وبحوزته أسلحة نارية، بتورط كريم حمدي في أعمال العنف التي تشهدها البلاد، وأنهما يتبعان اللجان النوعية المكلفة بارتكاب الجرائم التي روعت الشعب.

وتبين من التحقيقات، أنه نفاذًا لقرار الضبط الصادر من النيابة، تمكنت قوات الشرطة من ضبط حمدي وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيق معه، وبمناظرته لم تتبين به ثمة إصابات، فأمرت بحبسه على ذمة القضية بعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه.