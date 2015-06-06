6 نصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد الولادة

أثناء فترة الحمل يزداد وزن المرأة بشكل ملحوظ، مما يتسبب فى شعورها بالاكتئاب، وتسعى الكثير من السيدات بعد الولادة لاتباع العديد من الأنظمة الغذائية الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد، ولكن أثناء تلك الفترة تحتاج السيدات لتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

وحول هذا يقدم الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، بعض الحيل التى تساعد المرأة بعد الولادة للتخلص من الوزن الزائد وبشكل علمى، ومنها:

1- الرضاعة تساعد على التخلص من الوزن الزائد، فهى مجهود تبذله الأم.

>2- ممارسة الرياضة الخفيفة ثلاث مرات فى الأسبوع.

>3- تناول 6 وجبات فى اليوم صغيرة الحجم، وذلك لتجنب ارتفاع السعرات الحرارية.

>4- تجنب تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة، كالأطعمة المقلية.

>5- ينصح بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه لأنها منخفضة السعرات الحرارية.

>6- الإكثار من تناول الماء على أن تصبح 3 لترات يوميا لأن المرأة أثناء الرضاعة تحتاج لمزيد من السوائل خاصة الماء.