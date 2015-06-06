محمد بن راشد يُعرف بالموجهة الإماراتية خولة الحوسني

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي " رعاه الله " رابطا لمقطع فيديو على قناة حكومة الإمارات على اليوتيوب ، يعرف بالموجهة الإماراتية خولة الحوسني .

> وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر " خولة الحوسني .. موجهة ومعلمة للرياضيات .. وأم متفانية من بنات الإمارات " .

تؤمن فاطمة الحوسني بأن رسالة المعلم رسالة تربوية نبيلة، وأن أساس النجاح هو التوازن بين الحياة الأسرية والعملية التعليمية.

تعرف على الأستاذة خولة الحوسني موجه أول رياضيات في وزارة التربية والتعليم عبر مشاهدة الفيديو أدناه